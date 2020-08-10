Москва, , 15:15 — REGNUM Порядка 60% новых люксовых автомобилей за первое полугодие 2020 года было продано в Москве. Об этом 10 августа сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Журналисты отмечают, что всего за отчётный период на столичном авторынке было реализовано 320 люксовых автомобилей.

На втором месте по количеству проданных люксовых автомобилей среди регионов РФ занимает Подмосковье. За отчетный период здесь было продано 50 авто класса «люкс».

Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург с результатом 49 проданных люксовых автомобилей. Далее в списке идут: Краснодарский край (25 шт.) и Свердловская область (10 шт.).

Ранее в Китае был представлен новый люксовый внедорожник HongQi E-HS9.

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