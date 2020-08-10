Москва, , 15:08 — REGNUM Меры, предпринятые правительством РФ в период распространения коронавирусной инфекции, показали свою эффективность, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко. Об этом он заявил 10 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что в России приняты беспрецедентные меры поддержки граждан и компаний в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

«В целом меры, предпринятые со стороны правительства, показали свою эффективность. И, несмотря на то, что падение объемов ВВП в 2020 году немногим превысит 5% (вкупе с прогнозируемым ранее изменением иных макроэкономических показателей), указанное значение соответствует сформированным ранее прогнозам. При этом российский прогноз сопоставим с общемировыми показателями падения ВВП в 2020 году», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист директор Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил, что правительство РФ при желании может получить любую статистику, однако не факт, что она будет соответствовать реальному положению дел в экономике РФ.

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