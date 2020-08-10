Москва, 10 августа 2020, 15:08 — REGNUM Меры, предпринятые правительством РФ в период распространения коронавирусной инфекции, показали свою эффективность, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко. Об этом он заявил 10 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что в России приняты беспрецедентные меры поддержки граждан и компаний в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист директор Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил, что правительство РФ при желании может получить любую статистику, однако не факт, что она будет соответствовать реальному положению дел в экономике РФ.
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