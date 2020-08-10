Уфа, , 15:05 — REGNUM Свыше 300 км дорог отремонтируют в текущем году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Башкирии. Об этом сообщил председатель Гостранса республики Алан Марзаев на совещании в правительстве региона.

Отмечается, что в текущем году объем средств, направляемых на реализацию данного проекта составляет почти семь млрд рублей.

По словам Алана Марзаева, в текущем году дорожные рабочие отремонтируют 305 км покрытия дорог. Кроме этого они сделают капитальный ремонт 12 км и реконструируют три км автотрасс и улично-дорожной сети. Помимо этого, будет установлено 23 светофора, 248 дорожных знаков, а также 1,2 тысяч погонных метров пешеходных ограждений.

Отмечается, что в этом году на дорогах республики уже смонтировали 459 камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

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