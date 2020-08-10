Москва, , 14:36 — REGNUM В результатах опроса о желаемом размере пенсии для российских граждан, чтобы достойно встретить старость, есть сразу два грустных момента, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию «Нью Рига Финанс Клаб» Александр Зюриков.

Карл Аксель Принценскольд. Преданность. 1888

«Первый состоит в том, что таких пенсий сейчас в России не получает практически никто, да что там пенсий, средний размер зарплат даже в Москве до этого уровня не дотягивает. Не может же пенсия быть больше зарплаты, с которой на неё отчисляются проценты.

Второй — в том, что когда участники опроса выйдут на пенсию, в результате инфляции озвученные суммы уже потеряют значительную часть своей покупательной способности.

Впрочем, в реальности пенсионеры несколько ограничивают свои потребности — они меньше тратят на еду, одежду, развлечения, отдых, в большинстве случаев им уже не нужно содержать детей, они существенно реже берут кредиты на крупные покупки.

Но тем не менее для того, чтобы обеспечить себе стабильное существование в старости, пенсионных выплат российским гражданам не хватит.

Простое накопление средств также данную проблему не решает — во-первых, ставки по банковским вкладам в последние годы всё ниже и ниже, во-вторых, они и прежде были близки к уровню инфляции.

То есть средства граждан для того, чтобы обеспечить их в старости, должны работать — приносить дополнительный доход. Так или иначе, часть средств придётся инвестировать в рисковые инструменты — либо в дополнительный бизнес, либо в недвижимость, либо в ценные бумаги.

Последние в этом смысле наиболее удобны для накоплений — их можно приобретать небольшими частями, при этом не вкладывать все деньги в какой-то один актив, а распределять их по широкому спектру активов — акциям, фьючерсам, облигациям.

При этом часть активов должны быть номинированы в долларах и евро, чтобы защитить инвестора от рисков падения курса рубля», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, для достойной старости после выхода на пенсию жителям России в среднем необходимо 59 тыс. рублей в месяц.

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