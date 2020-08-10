Жигулевск, Самарская область, , 14:42 — REGNUM Новый детский сад построят в городе Жигулевске Самарской области. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос был рассмотрен на встрече губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с главой Жигулевска Сергеем Федотовым.

Сообщается, что строительство данного дошкольного учреждения на 240 ребятишек в микрорайоне В-1 стало возможным благодаря реализации национального проекта «Демография». В текущем году начнется строительство этого объекта.

По словам главы Жигулевска Сергея Федотова, данный проект уже получил положительную оценку экспертов, поэтому планируется, что до середины сентября будет подписан контракт с подрядчиком.

В настоящее время идут торги.

Читайте ранее в этом сюжете: В пермском посёлке Горный построили новый детский сад