Тольятти, Самарская область, , 14:35 — REGNUM Продукцию из инновационных материалов производят в особой экономической зоне «Тольятти». Об этом 10 августа сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

В сообщении говорится, что на предприятии по производству изделий из композитных материалов ООО «ПМ-Композит», которое открылось в ОЭЗ «Тольятти» в октябре прошлого года, работают 128 человек. Предприятие выпускает изделия для энергетической, железнодорожной и автомобильной отраслей, а также для судостроения и промышленного строительства.

По словам менеджера по производству ООО «ПМ-Композит» Михаила Кобленкова, для производства данной продукции предприятие использует инновационные материалы. Так, специалисты компании разработали свою коллекцию кухонных моек, при производстве которых использовали легкий и прочный материал аллюмарин.

Он отметил, что данный материал создан на основе кварцевой смеси и полиэфирной смолы. В него также входит еще один секретный ингредиент.

Сообщается, что инвестор строительства данного завода является представителем самарского бизнеса. Предприятие входит в группу компаний «ПМ-Групп» и является дочерним предприятием самарского ОАО «Завод Продмаш», которое стало одним из лидеров рынка по производству продукции дорожной инфраструктуры и металлоконструкций.

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