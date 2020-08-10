Москва, , 14:08 — REGNUM Мир переходит на цифру. Правильней сказать не весь мир, а наиболее продвинутые сферы экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя новые востребованные профессии ближайшего будущего.

«20 лет назад еще нельзя было представить, что через мобильный телефон можно будет одновременно спекулировать акциями, заказать такси и завязать романтическое знакомство.

Естественно, новые специальности появятся в различных отраслях. Без изменений останется, видимо, только инвестиционная сфера — акции, облигации. Хотя, конечно, и здесь в биржевой торговле очень важную роль играют роботы.

Живое общение людей никто не отменял. Но услуги вживую, например, традиционный, а не онлайн-урок английского языка или консультация психолога или врача будет эксклюзивной услугой, доступной только состоятельным клиентам. Естественно, люди данных специальностей будут получать больше.

Конечно, на цифру перейдут не все страны, а только наиболее продвинутые. То есть страны, у которых есть деньги на соответствующие инвестиции и соответствующие кадры.

Из стран СНГ это только Российская Федерация и Белоруссия. Соответственно, будет расти пропасть между наиболее развитыми и всеми остальными странами. Пропасть, прежде всего, даже не в доходах, а в качестве жизни.

В России переход на цифру начался еще при Дмитрии Медведеве и в плане онлайн-банкинга или доступности интернета и сотовой связи у России не самый плохой результат», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, развитие интернет-технологий привело к появлению в мире и в России новых профессий: специалист по интеграции облачных приложений, специалист по биг-дата.

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