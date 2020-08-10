Нарьян-Мар, , 13:41 — REGNUM В первом полугодии заведения общепита в Ненецком АО сократили объем продаваемой продукции. Об этом ИА REGNUM сообщили в Архстате.

По данным статистики, организации общественного питания с января по конец июня реализовали продукции на 619,7 млн рублей, это на 13,7% меньше соответствующего периода 2019 года.

Оборот розничной торговли за этот период сократился на 1,9% меньше. Пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия составляют 65,4% оборота розничной торговли.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии кафе и рестораны Архангельской области сократили продажи на четверть.