Москва, , 13:34 — REGNUM Внедорожник Aston Martin DBX, который в этом году дебютирует на российском рынке, будет конкурировать с несколькими моделями люксового и премиального сегментов. Об этом 10 августа сообщили исполнительный и креативный директор компании Aston Martin Lagonda Марек Рейхман и главный инженер Мэтт Беккер в интервью агентству «Автостат».

По мнению представителей британского автопроизводителя, основными конкурентами вседорожника DBX станут Porsche Cayenne, Lamborghini Urus и Bentley Bentayga.

Новая модель символизирует переход компании на новый этап. Авто объединяет в себе универсальность и комфорт кроссовера класса «люкс». Модель имеет отличные динамические характеристики.

«Это настоящий внедорожник, который ездит как спортивный автомобиль», — отметил представитель Aston Martin.

Он добавил, что автомобиль создаётся на предприятии Aston Martin в английском городке Сейнт-Атане, который был построен специально для DBX. Кроме того, для новинки создаётся новая специализированная платформа.

Ранее компания Aston Martin объявила о старте производства первой в истории бренда модели кроссовера DBX. Его поставки в дилерскую сеть начнутся в текущем месяце.

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