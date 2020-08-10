Нарьян-Мар, , 13:26 — REGNUM Первое полугодие в Ненецком автономном округе отметилось ростом безработицы. Об этом ИА REGNUM сообщили в Архангельскстате.

По официальным данным, к 1 июля число безработных в округе составило 800 человек, или 3,4% к численности рабочей силы. По сравнению с 1 июля 2019 года численность безработных граждан увеличилась на 0,3 тыс. человек или на 62,1%.

Нагрузка незанятого населения, состоящего на учете в органах службы занятости населения, на одну заявленную вакансию составила к концу июня 2020 года 1,2 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области безработица за пять месяцев текущего года безработными были признаны 16 900 человек.