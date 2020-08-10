Вашингтон, , 13:20 — REGNUM Итало-американская компания FCA обнародовала цены на самый мощный в мире серийный вседорожник Dodge Durango в версии SRT Hellcat. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Начальная комплектация этого авто стоит 80 995 долларов (около 5,98 млн рублей). Самая же дорогая модель обойдется за 100 000 долларов (около 7,39 млн рублей).

В топовую комплектацию авто входят, например, премиальное оформление салона (от 1495 до 2495 долларов), нанесение спортивных двойных полос (1195 долларов).

Предварительные заказы на новинку дилеры будут принимать с ноября 2020 года. Производство же модели стартует в январе текущего года.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, во втором квартале текущего года чистый убыток концерна FCA составил 1,04 млрд евро (около 90,44 млрд рублей).

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