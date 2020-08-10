Хабаровск, , 13:09 — REGNUM Ход реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» обсудили сегодня, 10 августа, в правительстве Хабаровского края. Как доложил исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Прохоров, завершены работы на 45 объектах. Объем укладки асфальтобетона и других типов покрытий на сегодняшний день составляет 57%, выполнение идет без отставания от сроков, установленных контрактами.

«В 2020 году запланирован ремонт 101 объекта дорожного хозяйства общей протяженностью более 150 км, — отметил Прохоров. — На эти цели будет израсходовано около 3 миллиардов 200 миллионов рублей. Сейчас подрядчики задействованы на 34 участках, на 22 — работы начнутся в ближайшее время. Хабаровский край — единственный регион — участник национального проекта на Дальнем Востоке, где в полном объеме освоены предельные объемы финансирования за январь — июль 2020 года. Поэтому федеральный центр выделил нам ещё 565 миллионов рублей, на которые дополнительно приведут в порядок более 21 км автодорог в Ванинском, Советско-Гаванском, а также районе им. Лазо».

Он также сообщил, что в регионе планируется наращивать объемы заключения договоров на принципах контракта жизненного цикла. Это соглашение на комплекс работ от проектирования объекта до его изготовления и последующего обслуживания. В следующем году министерство намерено выйти на показатель в 50−55% от числа всех заключенных договоров по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Применение контрактов жизненного цикла в дорожной отрасли — правильное и своевременное решение. Это оградит регион от недобросовестных подрядчиков, а также от необходимости переделывать дороги за счет края. Также минтрансу поручаю представить мне перечень подрядчиков, которые выполнили работы некачественно, а потом «испарились». У них в любом случае есть учредители, бенефициары. Эти материалы передадим в правоохранительные органы», — отметил исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Кроме того, врио губернатора поручил уже в этом году начать ремонтные работы на краевой дороге Новый Ургал — Чегдомын.

«Мы только что посетили Верхнебуреинский район. Жители ждут нормальной дороги на протяжении многих лет. Даю поручение министерству транспорта совместно с министерством финансов подготовить соответствующие предложения. Люди должны видеть, что власти о них не забывают и выполняют свои обещания», — подчеркнул Михаил Дегтярёв.