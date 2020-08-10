Архангельск, , 13:09 — REGNUM Архангельская область на развитие сел получит дополнительно полмиллиарда рублей. Деньги направят на строительство и ремонт 15 объектов: школ, детских садов, спортзалов и других сооружений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Так, например, в Приморском районе в поселке Лайский Док будут построены социально-культурный центр, детский сад на 60 мест, а также произведен капитальный ремонт стадиона и здания Приморской средней школы в деревне Рикасиха. В Няндомском районе капитально отремонтируют Мошинскую среднюю школу, спортивный зал образовательного учреждения, а также здание детского сада и интерната.

Всего в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» региону выделено порядка двух миллиардов рублей.

«Эти средства позволят в течение 2020−2022 годов построить и капитально отремонтировать более 50 объектов социальной и инженерной инфраструктуры в девяти муниципалитетах области», — подчеркнул врио губернатора Александр Цыбульский.