Стокгольм, , 13:50 — REGNUM Если шведский Риксбанк не продал бы часть резервных запасов золота, то накопления страны сегодня стоили бы на 33 миллиарда шведских крон (€3,2 млрд) больше. О том, почему шведские власти «недосчитались» данной суммы, 9 августа рассказали журналисты Fria Tider.

В настоящее время цена на золото растет, поскольку доверие ко многим валютам падает из-за опасений по поводу негативного развития общемировой конъектуры в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Сейчас центральные банки по всему миру создают гигантские объемы «новых денег из воздуха», которые вкачиваются в национальные экономики, что ведет к неизбежной девальвации.

Запасы шведского Риксбанка оцениваются в чуть более 125 тонн золота, но только 15 тонн из них хранятся в Швеции. Около половины резервов хранится в Банке Англии в Лондоне. С начала нулевых центральный банк Швеции уже успел продать часть своих резервов. Так, во время финансового кризиса 2008−2009 гг. было продано 23 тонны золота за 4,6 миллиарда шведских крон (€445 млн по нынешнему курсу). Однако с тех пор «твердая валюта» начала свой рост. По данным журналистов Dagens Industri, «если бы Риксбанк не продавал запасы золота в начале 2000-ых, то стоимость резервов Швеции была бы на 33 миллиарда шведских крон больше».