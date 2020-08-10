Сыктывкар, , 12:52 — REGNUM В Коми проработают вопрос о предоставлении лесного фонда в аренду для тех предприятий, которые инвестируют и создают рабочие места в республике. Об этом сообщил 8 августа в своем ежедневном видеообращении исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба.

«У меня состоялась встреча с представителями крупного бизнеса Республики Коми, — заявил он. — Мы обсудили вопросы системного развития экономики и взаимодействия правительства с региональным объединением работодателей Союза промышленников и предпринимателей».

По словам Уйбы, в ходе встречи представители предприятий лесной, дорожной отрасли, связи, строительства, сельского хозяйства высказали свои предложения по оздоровлению и развитию экономики региона. Как отметил руководитель региона, предприятия, инвестирующие в республику и создающие в ней рабочие места, заслуживают поддержки на уровне региона.