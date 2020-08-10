10 августа 2020 | Время чтения 1 мин

Рост индекса могут поддержать низкие ставки и восстановление корпоративных прибылей. Обзор по индексу S&P500 от директора по инвестидеям БКС.

Константин Черепанов, , 13:10 — REGNUM Эпидемия коронавируса вызвала падение индекса S&P 500 на 35% в конце 1-го квартала 2020 года. Однако затем, на фоне масштабных фискальных мер поддержки, объявленных ФРС США, индекс возобновил рост и в настоящий момент торгуется лишь на 4,5% ниже максимального значения, достигнутого в феврале 2020 года.

Прогноз Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, EBITDA и чистая прибыль компаний, входящих в S&P 500, сократятся в 2020 году на 14% и 17%. Тем самым рост индекса был в первую очередь вызван ростом рыночных мультипликаторов EV/EBITDA и P/E. По нашему мнению, «расширение» мультипликаторов было оправданным в условиях крайне низких процентных ставок, однако текущий уровень мультипликаторов уже незначительно превышает нашу справедливую оценку.

Оценка индекса методом DCF говорит о сохраняющемся потенциале роста индекса благодаря низким процентным ставкам и восстановлению прибылей компаний в 2021—2022 годах. Наша справедливая оценка S&P 500 составляет 3600 / 3900 / 3790 на горизонте 1 год / 3 года / 5 лет соответственно.

Экономика Ken Teegardin

Основные риски:

• Вторая волна коронавируса, вероятно, не приведет к столь же масштабному «закрытию» экономики, однако может оказать давление на индекс.

• Рынок по-прежнему нервно реагирует на геополитические риски и, в частности, напряженные отношения между США и Китаем.

• Более долгое восстановление экономики и более медленный рост прибылей корпораций будут негативом для рынка.

Индекс S&P 500 — фондовый индекс, в корзину которого включено 500 акций публичных компаний США, капитализация которых составляет 80% всей рыночной капитализации. Индекс S&P 500 является одним из наиболее используемых индексов акций и в инвестиционном сообществе рассматривается как бенчмарк фондового рынка США. Индекс рассчитывается по методу средневзвешенной величины, а в качестве весового коэффициента в индексе выступает free-float компаний (доля акций в свободном обращении). В индексе представлены все ведущие сектора экономики США. Крупнейшими компаниями, входящими в индекс, являются Microsoft, Apple, Amazon.com, Facebook, Berkshire Hathaway, JP Morgan Chase. Средняя доходность индекса, включая дивиденды за последние 30 лет, составила 9,9%, однако в определенные годы индекс показывал снижение, превышающее 30%.