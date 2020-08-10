Иркутск, , 12:46 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Иркутской области единогласно одобрили во втором и окончательном чтении законопроект о дополнительных мерах социальной поддержки семей. Как сообщает сегодня, 10 августа, оперативный штаб региона речь идёт о выплате в размере 10 тысяч рублей семьям, имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет.

«Принятие закона станет важным подспорьем для жителей области в это непростое время. Когда я работаю в территориях, ко мне обращаются жители с просьбой оказать такую меру поддержки. Мы готовы начать выплаты уже с сентября», — сказал глава региона Игорь Кобзев.

По предварительным расчетам, единовременная выплата коснется 52,5 тысяч детей. На ее осуществление из областного бюджета будет направлено более 500 млн рублей. Заявления на выплату будут приниматься до 30 ноября 2020 года включительно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемией коронавируса весь апрель и май в России были объявлены нерабочими, регионы ушли в самоизоляцию, многие предприятия закрылись, а школьники и студенты перешли в дистанционный режим обучения. Правительство РФ реализовало уже несколько пакетов антикризисных мер, направленных на поддержку граждан, экономики и бизнеса.