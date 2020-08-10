Уфа, , 12:50 — REGNUM Уборочная кампания, не смотря на неблагоприятную погоду, идет высокими темпами в Башкирии. Об этом 10 августа сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства республики Рамил Нуриахметов на совещании в правительстве региона.

По его словам, по данным на 8 августа в республике убрали 69 процентов площадей озимых и 7 процентов яровых культур. При этом было намолочено свыше 670 тысяч тонн зерна, что значительно превышает показатели прошлого года.

Отмечается, что средняя урожайность по региону увеличилась на 7 ц/га. Аграрии это связывают с ростом площадей, которые засеяны элитными семенами, а также широким использованием минеральных удобрений.

В некоторых районах уже начали сеять озимые под урожай следующего года.Радий Хабиров поблагодарил аграриев за хорошие показатели и сообщил, что подумает об их поддержке в части закупок удобрений, техники и элитных семян.

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