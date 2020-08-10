Калуга, , 12:44 — REGNUM С 10 августа Калужское автопредприятие компании ООО «ПСМА Рус» (совместное предприятие Группы PSA Peugeot Citroen) возобновило работу после корпоративного отпуска. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

Корпоративные каникулы длились с 20 июля по 9 августа включительно. Коллективный отпуск, по словам представителя автопредприятия, нужен как для оптимизации производственных расходов, так и для проведения плановых работ по обслуживанию, проверки и наладки оборудования.

Стоит отметить, что в производственную площадку ООО «ПСМА Рус» под Калугой было вложено 550 млн евро (порядка 47,8 млрд рублей). По полному производственному циклу завод занимается сборкой автомобилей с июля 2012 года.

Ранее с корпоративного отпуска вышли работники завода Hyundai в Санкт-Петербурге. Их отпуск длился две недели — с 20 июля по 3 августа.

Читайте также: Продажи машин А-сегмента в РФ снизились на 61%