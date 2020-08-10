Москва, , 12:43 — REGNUM Дилеры японской компании Mitsubishi в России подняли цены на обновлённый пикап Mitsubishi L200 4×4 и кроссовер ASX. Об этом 10 августа сообщается на сайте «Цена Авто».

По данным журналистов, в России рост стоимости комплектаций авто составил 10−60 тыс. рублей. Таким образом, по сравнению с предыдущей ценой Mitsubishi L200 4×4 и кроссовер ASX подорожали на 0,4 — 4,2%.

Базовая комплектация пикапа Mitsubishi L200 теперь стоит 2 209 000 рублей, а топовая — 2 812 000 рублей. Что же касается рестайлинговой версии кроссовера Mitsubishi ASX, то он предлагается за 1 492 000 рублей в начальной комплектации и за 1 932 000 рублей в топовой.

Ранее стало известно, что 72-летний председатель правления японского автомобильного концерна Mitsubishi Motors Осама Масуко ушёл в отставку. Причиной его отставки является состояние здоровья. После отставки Масуко продолжит свою деятельность в компании, но уже в статусе специального советника.

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