Симферополь, , 12:30 — REGNUM Торжественный запуск в эксплуатацию водовода, соединившего Тайганское и Симферопольское водохранилища, состоялся 10 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В церемонии запуска принял участие глава Крыма Сергей Аксёнов и заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков.

Дмитрий Булгаков отметил, что прокладка магистрального трубопровода велась с 10 июля по 9 августа силами трубопроводных батальонов Южного и Западного военных округов и силами подразделений Черноморского флота. Глава Крыма поблагодарил военных строителей за прокладку водовода, отметив, что день запуска нового водовода для Крыма является знаковым.

«Вы уже повторно выручаете нас. Вы прокладывали в 2014—2015 годах по такой же схеме временной трубопровод, который спас нас на тот период», — сказал Аксёнов.

Прокладка водовода из Тайганского в Симферопольское водохранилище стартовала месяц назад, в работах участвовали около 800 военных строителей и 250 единиц техники. Водовод должен решить водные проблемы жителей Симферополя — по нему ежесуточно будет перебрасываться до 50 тысяч кубометров воды. Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня в эксплуатацию была запущена новая ветка водопровода из Ивановского водозабора Сакского района Крыма для водоснабжения Симферополя, она позволила получать столице Крыма 25 тысяч кубометров воды в сутки.