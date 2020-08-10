Сыктывкар, , 12:06 — REGNUM Эксплуатация бразильских самолетов Embraer разорили «Комиавиатранс», авиакомпнии приходится переходить на использование отечественных судов АН-24. Об этом заявил врио главы республики, отвечая на вопросы жителей региона.

«Опыт приобретения иностранных самолетов у «Комиавиатранса» был. И он был печальным. Были приобретены самолеты Embraer бразильского производства, к сожалению, они разорили компанию. Сейчас делается все, чтобы ее сохранить», — заявил Уйба.

Он также сообщил, что в планах на 2023−24 гг приобретение самолета ИЛ-114.

«Мы будем приобретать новые, но отечественные самолеты. Это экономически намного эффективнее и надежнее по обслуживанию», — подчеркнул Владимир Уйба.

Поступивший в республику первый АН-24 начнет совершать полеты в Воркуту, Усть-Цильму и Усинск в сентябре 2020 года. Также в республику поступит Ан-26, который будет задействован в качестве санитарного борта.

Как сообщало ИА REGNUM, закупка бразильских самолетов для «Комиавиатранс» состоялась в 2015 году. Воздушные суда были закуплены в лизинг через компанию «Газтехлизинг» под гарантии правительства республики.