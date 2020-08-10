Москва, 10 августа 2020, 12:06 — REGNUM Правительство РФ при желании может получить любую статистику, однако не факт, что она будет соответствовать реальному положению дел в экономике РФ, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 10 августа корреспонденту ИА REGNUM. Так он прокомментировал слова министра финансов РФ Антона Силуанова, который сказал, что падение российской экономики в 2020 году может оказаться не таким глубоким, как в других странах, а восстановление — более динамичным.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Силуанов также отметил, что «выстроенная в России макроэкономическая конструкция сохраняет устойчивость даже в условиях турбулентной внешней конъюнктуры».
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