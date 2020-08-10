Москва, , 12:06 — REGNUM Правительство РФ при желании может получить любую статистику, однако не факт, что она будет соответствовать реальному положению дел в экономике РФ, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 10 августа корреспонденту ИА REGNUM. Так он прокомментировал слова министра финансов РФ Антона Силуанова, который сказал, что падение российской экономики в 2020 году может оказаться не таким глубоким, как в других странах, а восстановление — более динамичным.

«Я думаю, что этот прогноз в первую очередь учитывает качество российской статистики, а не качество российской экономики, — сказал Делягин. — Действительно, если господин Силуанов пожалуется товарищу Мишустину, то у нас будет та статистика, которая нужна. У нас уже сейчас официальный экономический спад в полтора раза меньше, чем по международным оценкам. По «Булмбергу» у нас во втором квартале спад 16%, что чуть больше, чем в ЕС. Это правдоподобно. А по данным российским — 12%. А то и 10%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Силуанов также отметил, что «выстроенная в России макроэкономическая конструкция сохраняет устойчивость даже в условиях турбулентной внешней конъюнктуры».

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