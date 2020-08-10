Санкт-Петербург, , 11:54 — REGNUM Предприятие Hyundai в Санкт-Петербурге приступит к работе в три производственные смены с 10 августа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Стоит отметить, что ранее завод из-за пандемии коронавируса работал только в две смены. Теперь предприятие начнет работать в полную производственную мощность. При этом на заводе продолжаются мероприятия, направленные на предотвращение распространения коронавируса.

В год с конвейеров автозавода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» выпускается порядка 980 машин для авторынка России и на экспорт.

Напомним, за период с января по июнь 2020 года на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге было выпущено 88 тыс. машин — на 29,5% меньше по сравнению с прошлогодними показателями.

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