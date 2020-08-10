Чита, , 11:50 — REGNUM В связи с тем, что Правительство РФ своим постановлением от 31 июля проиндексировало расходы на лекарства для льготников, губернатор Забайкальского края Александр Осипов распорядился обеспечить доступность медицинской помощи для льготных категорий граждан. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

«Наша задача — обеспечить доступность востребованных препаратов, это напрямую влияет на здоровье и жизнь людей», — сказал глава региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на бесплатные лекарства и медицинские изделия имеют право в Забайкальском крае более 20 категорий льготников. На утро 10 августа, число выявленных носителей SARS-CoV-2 в Забайкалье превысило 4220 человек, но только 14 из них добавились за последние сутки.

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