Москва, , 11:44 — REGNUM Если в РФ банки начнут списывать деньги со счетов клиентов, не требуя от них подтверждения, то это может обернуться массой неприятных сюрпризов и судебных разбирательств, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 10 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в РФ скоро протестируют соответствующий способ безналичных платежей.

«Формально это выглядит достаточно красиво. Вы даете согласие на автоматическое списание. По сути дела на автоматический платеж. Но здесь есть маленький неприятный нюанс. У нас сейчас подписи граждан и персональные данные граждан подделывают все кому не лень. И поэтому такой договор на списание могут заключить без вашего ведома. А вы даже не будете об этом ничего знать. Деньги начнут списываться в самый неподходящий момент. В том числе и большие суммы денег», — сказал Делягин.

Кроме того, он предупредил, что часть компаний может при заключении договора включить в него обязательное требование, согласно которому, если вы с ними сотрудничаете, то соглашаетесь на автоматическое списание средств.

«И никуда вы деться не сможете, учитывая, что у нас очень высокий уровень монополизма, — сказал Делягин. — С магазином продуктов это вряд ли пройдет, а вот с какой-нибудь доставкой это пройдет элементарно. И вы не сможете пользоваться доставкой, не подписав такого соглашения. А дальше с вас будут списываться деньги не тогда, когда это будет нужно вам, а тогда, когда это будет нужно компании. А если вы чем-то недовольны, то идите в суд и за десятки тысяч рублей долгими годами доказывайте свою правоту. Это вполне реальная перспектива».

По сути дела, как пояснил Делягин, готовится новое ограбление граждан РФ.

Напомним, как сообщалось ранее, гендиректор Ассоциации «ФинТех» рассказала РБК, что российские банки намерены протестировать новый способ безналичных платежей, который предполагает, что деньги будут списываться напрямую с банковского счета плательщика по запросу получателя средств.