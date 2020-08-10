Москва, , 11:40 — REGNUM По данным внешнеторговой статистики РФ, оборот взаимной торговли России и Китая снижался в I квартале 2020 г., а начиная с апреля 2020 года, непрерывно растет благодаря росту российского импорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявил завкафедрой международной коммерции Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Владимир Саламатов. Так он прокомментировал информацию о том, что объём товарооборота между Россией и Китаем в период с января по июль 2020 года оказался на 4,3% меньше, чем в аналогичный период 2019 года.

Россия и Китай Mil.ru

«Объем взаимной торговли России с европейскими странами, Украиной, Белоруссией и Республикой Корея сократился сильнее. Например, оборот взаимной торговли России с Украиной и Нидерландами сократился за указанный период более чем на 40%, — отметил эксперт. — Сокращение оборота с этими странами обусловлено главным образом падением российского экспорта. В целом такая динамика во внешней торговле России в I полугодии 2020 года обусловлена общим снижением мировой торговой активности на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки в мире, а также высокой волатильностью сырьевых рынков».

Как подчеркнул экономист, по данным российской внешнеторговой статистики, оборот взаимной торговли России и Китая снижался в I квартале 2020 года, а начиная с апреля 2020 года, непрерывно растет благодаря росту российского импорта.

«Это дает основания полагать, что дно падения уже пройдено, — сказал экономист. — Однако на фоне возможной второй волны распространения COVID-19 осенью 2020 года торговая активность может снова снизиться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова заявила, что если выяснится, что период пандемии успешно пройден, то ключевые мировые игроки начнут активно бороться за рынки.