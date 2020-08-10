Киев, , 11:48 — REGNUM За три месяца 2019-го года и пять месяцев 2020-го общий импорт электроэнергии из России и Белоруссии на Украину составил 1.343,2 млн кВт в год, что эквивалентно 20% месячной выработки всех украинских АЭС или 2 месяцам работы всех украинских ГЭС.

Об этом заявил советник и.о. министра энергетики Украины Александр Трохимец.

«То есть, мы взяли и на неделю отключили все атомные энергоблоки», — отметил он.

Советник заявил, что согласно подсчетам ведомства, каждая гривна, оплаченная России или Белоруссии за электроэнергию, стоит украинской энергосистеме и бюджету 4 гривны, поэтому говорить о дешевом импорте нельзя.

«Это и уменьшение выработки электроэнергии на отечественных электростанциях при постоянных затратах на их эксплуатацию, и простой украинских шахт, и отсутствие сбыта угля, добытого на них. Афера под названием «импорт электроэнергии из России и Беларуси» в конечном итоге будет стоить миллиарды гривен, которые оплатят украинские потребители и налогоплательщики», — заявил Трохимец.

Советник также отметил, что некоторые депутаты Рады до сих пор лоббируют вопрос восстановления поставок импортной электроэнергии.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в правительстве Украины заявили, что уже окончательно закрыли возможность импорта электроэнергии из России и Белоруссии. По словам и.о. министра Ольги Буславец, из-за нынешнего кризиса Украина вообще не будет нуждаться в импорте электроэнергии как минимум до конца следующего года.