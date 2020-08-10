10 августа 2020 | Время чтения 7 мин

Ни нарушения трудового договора, ни задолженности по зарплате, ни скверные условия труда, ни даже усилия провокаторов, пытающихся организовать в республиках массовые акции протеста, не могут подвигнуть рабочих и шахтёров на решительные действия.

Юрий Ковальчук, , 11:19 — REGNUM Почти год различные силы пытаются сформировать среди рабочих и горняков ЛДНР протестное ядро и организовать масштабные забастовки и акции протеста, первоначальным требованием которых будет погашение задолженности по зарплате и улучшение условий труда. А дальше… дальше, скорее всего, последуют новые требования — опыт цветных революций и протестов в России в последние годы доказывает, что, однажды начавшись, протесты могут закончиться либо силовым разгоном, либо захватом власти. В противном случае они будут продолжаться бесконечно, причём поводы и требования будут меняться, ветвиться и эволюционировать.

Протест

Особых иллюзий по поводу целей, которые преследуют бенефициары «пролетарского восстания» в Донбассе, нет — речь идёт о попытке захватить власть или хотя бы создать противовес правительству, протестный капитал которого можно было бы обналичить на местных выборах (если они когда-нибудь пройдут по украинским лекалам), или даже попытаться принять участие в гонке за высокими постами. Иначе зачем бы подстрекателям выдвигать заведомо невыполнимые требования о зарплате в 50 тыс. и т. д.

Воодушевлённые сомнительными результатами забастовок в ЛНР на шахте Никанор-Новая, г. Зоринск и шахте Комсомольская, г. Антрацит, организаторы протестов вновь и вновь извещают о датах массовой стачки, которые население дружно игнорирует. Предыдущая была назначена на воскресенье, 2 августа (до этого на 28 июля). По замыслу инициаторов (на этот раз, скорее всего, украинских спецслужб), возмущённые граждане должны были массово выйти на площади ЛНР, однако в назначенное время рлощади остались безлюдны. Затем последовали призывы к забастовке сотрудников Алчевского металлургического комбината, ЛНР, и шахтёров ГП «Макеевуголь», ГП «Торезантрацит» и шахтоуправления «Донбасс», находящихся в ДНР.

Очередные воззвания обнародовал экс-министр транспорта ДНР (в 2014 году бессрочно изгнанный за какие-то прегрешения покойным Захарченко за пределы республики) Александр Васьковский, называющий себя сопредседателем Независимого профсоюза шахтёров Донбасса и членом Рабочей партии России. Профсоюз на сегодняшний день существует преимущественно в социальной сети «ВКонтакте», а партия, своеобразно трактующая марксизм-ленинизм под руководством профессора кафедры социальной философии и философии истории Санкт-Петербургского государственного университета Михаила Попова, является скорее клубом любителей диалектического материализма, чем политической силой. Судя по количеству подписчиков в социальных сетях (менее 10 тысяч), преодоление проходного барьера является для Рабочей партии несбыточной мечтой.

Неизвестно, в какой момент идеолога грозной политсилы обеспокоили судьбы рабочих и шахтёров самоопределившихся республик (и почему его решительно не интересуют судьбы украинского пролетариата, находящегося в бедственном положении) и когда он уполномочил своего адепта Александра Васьковского разжечь пламя социалистической революции в воюющих республиках. Но работа ведётся последовательная и достаточно серьёзная, чтобы привлечь внимание МГБ. Что и понятно, учитывая, какое деятельное участие принимают в создании Независимого профсоюза украинские спецслужбы и как они рады всей этой кутерьме.

Вероятно, свою толику в разжигание протестов добавляет оппозиция, мучительно ищущая любой возможности расшатать правительство. Для многих это шанс вернуться в политику или же попытка усилить свои позиции, а может, и «прокачать» лидера — на сегодняшний день узнаваемые лица среди противников действующей власти есть, но они лишены поддержки населения. Едва ли это стало бы большой проблемой для тех, кто уже сегодня имеет высокий статус, а вот для самопровозглашённых «народных» лидеров это настоящая беда, помочь которой активностью в социальных сетях они, к счастью, не умеют.

Проблемы с задолженностью и условиями труда в ЛДНР, безусловно, имеются, и попытки властей оглушительно молчать о трудностях явно приносят только вред. Вместо налаживания диалога и превращения республиканских профсоюзов в реальную силу в Донецке и Луганске предпочитают отвечать на критику и жалобы неисчерпаемым потоком «хороших новостей». К сожалению, республиканские лидеры в своих взаимоотношениях с народом всё ещё испытывают неуместную неловкость.

По крайней мере стоило бы попытаться объяснить шахтёрам причины, по которым изъятые из-под внешнего управления ЗАО «Внешторгсервис» предприятия металлургической и добывающей отрасли не в состоянии расплатиться с персоналом. Хотя бы для того, чтобы объяснить: ЛДНР на сегодняшний день находятся в безуспешных поисках способа погасить задолженность «ВТС» или взыскать со структуры, даже номинально не подчиняющейся правительству республик.

Ситуация осложнилась после решения правительства ЛНР остановить добычу на ряде шахт, признанных нерентабельными (аналогичные меры ожидаются и в ДНР). Стоит признать, что обещание досрочно отправить на пенсию всех пожелавших этого шахтёров Луганск сдержал. Что касается трудоустройства потерявших место работы горняков, то о результатах пока рано судить, но определённая активность в этом направлении присутствует. Удар тем не менее чувствительный и очень выгодный для тех, кто пытается активизировать протестные настроения в республиках.

На самом деле удивительно, что металлурги и горняки, имеющие богатый опыт борьбы за свои права с Украиной и неоднократно решавшиеся на крупные стачки и демонстрации, доходящие до актов гражданского неповиновения, ведут себя более чем терпеливо и сдержанно. Эта практически незаслуженная лояльность оберегает Луганск и Донецк от волнений, но в чём её причина и насколько исчерпаем это ресурс?

В какой-то мере это долготерпение является продуктом пропаганды — на протяжении пяти лет Украина и местные оппозиционеры пестовали образ свирепого и кровожадного МГБ и живописали мнимые и реальные ужасы беззакония, так что сегодня совсем неудивительно, что агитация борцов за народное счастье и социальную справедливость, вещающих с безопасного расстояния, воспринимается жителями республик скептически. Тем боле, что реальность санкций против организаторов и активистов протеста также не вызывает сомнения — едва ли ЛДНР будут проявлять чудеса терпимости.

Вряд ли стоит ожидать крупных забастовок. Сами шахтёры объясняют свою позицию по-разному — многие просто дожидаются пенсии и им невыгодно бунтовать, тем более что задолженность по зарплате стала обыденностью ещё в начале 90-х. Многие боятся потерять свои места, логично предполагая, что руководство предприятия, пусть и не сразу, найдёт способ уволить протестующих. Собственно говоря, если уж человек готов ради 15 тысяч рублей спускать на километр под землю и зарабатывать там силикоз, едва ли он готов рисковать рабочим местом ради погони за призрачным счастьем.

Другой вопрос — почему рабочий класс в ЛДНР вообще не пытается отстаивать свои права, используя для этого законные методы? Откровенно говоря, позиция самих шахтёров и рабочих, обладающих различными законодательно предусмотренными инструментами защиты своих интересов, но упорно не желающих ими пользоваться, не выдерживает критики. Почему-то никто не отказывается ехать в травматологию или идти к дантисту, аргументируя это низким качеством отечественной медицины. В то же время практически никто не желает обращаться в прокуратуру и суд, тем самым нивелируя значение этих институтов и отказываясь дать шанс их развитию и совершенствованию. Нонсенс, но шахтёры скорее напишут заведомо бесполезное письмо Владимиру Путину (прецедент уже был), чем наймут юриста и подадут коллективный иск или обращение в прокуратуру, которое в случае его массового характера просто обязано принести желаемые результаты. До чего же сильна ещё вера в доброго царя в русском человеке!

Понятно, что уверенность в том, что ни прокуратура, ни суды не в состоянии помочь добиться желаемого, — это во многих отношениях пережиток 25 лет украинской независимости от любых обязательств и здравого смысла. В то же время именно сейчас было бы логичным и полезным решать проблему в рамках правового поля; причём не только для истцов, но и для правительства, нуждающегося в эффективных механизмах борьбы с ООО «Внешторгсервис». Вполне логично предположить, что массовые обращения шахтёров и рабочих в суд, при негласной (или открытой) поддержке властей и подобающем освещении в СМИ, не принесли бы ничего, кроме пользы, и вынудили бы пресловутых кураторов навести порядок и заставить «ВТС» выполнять свои обязательства. Не говоря уже о том, что вся эта кампания благотворно повлияла бы на развитие судебной системы и профсоюзов республик.

Но вместо этого работники промышленности либо бегут из республик на заработки в Россию, либо стоически молчат, либо, поддавшись уговорам подстрекателей, устраивают бессмысленные и даже вредные акции. А правительство, в свою очередь, занято подготовкой к подавлению мятежей и поиском потенциальных зачинщиков, вместо того, чтобы пытаться найти общий язык с населением и сообща попробовать решить проблему.

К чему всё это приведёт — неизвестно, но рано или поздно ситуация может зайти в тупик, выбраться из которого будет непросто, не говоря уже о потерях.