Киев, , 11:10 — REGNUM Украинский политический эксперт Максим Кухар заявляет о том, что случился «день большого позора ЕС» на Украине.

Таким образом эксперт сегодня, 10 августа, прокомментировал обращение европейской бизнес-ассоциации (ЕБА), которая выступила против планов правительства повысить минимальную зарплату до 6,5 тыс. грн. с нынешних 4,7 тыс. грн. в ближайшие пару лет.

Кухар считает, что ассоциация издала документ, в котором официально признала жителей Украины» недолюдьми».

«Европейская бизнес-ассоциация выступила против повышения (минимальной зарплаты) всего до 240 долл. с текущих 174 долл. И это при том, что минимальная зарплата в Германии составляет 1584 Евро, во Франции — 1539 Евро, в Эстонии — 584 Евро, в Греции — 758 Евро. И такое поведение вдвойне дико, учитывая, что в Украине более половины низких зарплат люди тратят на еду. Тогда как в ЕС — до трети зарплат идет на продукты», — заявил эксперт.

Эксперт также напоминает популярный тезис, что если на Украину придут европейские инвесторы, то они здесь и правила установят европейские.

«Я тоже его помню. Так вот — он не всегда работает», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что, по мнению экспертов ЕБА, увеличение минимальной зарплаты приведет к существенному ухудшению условий деятельности для добросовестных плательщиков и, соответственно, увеличению теневой занятости на Украине

Первый этап повышения минимальной зарплаты должен состояться уже в ближайшие дни — президент Зеленский внес в Раду соответствующий законопроект. Предполагается, что на первом этапе минимальная зарплата увеличится до 5 тыс. грн.