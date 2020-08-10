Вашингтон, , 11:11 — REGNUM Американский автопроизводитель Lincoln (принадлежит Ford) прекратил производство престижного седана MKZ. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Несмотря на то, что продажи этих седанов приносили хорошую прибыль, компания все же решила отказаться от них. Решение о снятии с производства MKZ было принято руководством марки еще в начале этого года. Поэтому уход седана для любителей этого авто не стал сюрпризом.

Стоит отметить, что в один день с Lincoln MKZ сборочную линию на предприятии Ford Hermosillo покинул и его «соплатформенник» — Ford Fusion.

После снятия с производства Lincoln MKZ в портфеле компании остался всего один седан — Continental, но и этот автомобиль в модельной линейке марки долго не задержится. По прогнозам экспертов, с авторынка Continental уйдёт в конце года.

Ранее стало известно, что компания Lincoln планирует отказалась от производства седанов Continental. Данное решение было принято из-за низких продаж модели. Так, в прошлом году дилеры марки смогли продать всего 1845 седанов Continental, что в три раза меньше продаж внедорожника Navigator.

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