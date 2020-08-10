Москва, , 10:53 — REGNUM По итогам июля 2020 года средняя цена автомобиля с пробегом в России составила 603,5 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Таким образом, средняя стоимость авто с пробегом в РФ в июле по сравнению с июнем уменьшилась на 0,4%.

По данным журналистов, после июньского роста средняя стоимость подержанных машин опять начала падать в России. Динамика снижения средней цены на автомобили в России наблюдалась всю весну. Так, в марте этот показатель уменьшился на 2,2% (по сравнению с предыдущим месяцем), в апреле падение цен на авто составило 2%, а в мае стоимость машин снизилась на 0,1%.

Напомним, в июне нынешнего года средняя стоимость легковушки с пробегом в РФ составила 605,6 тыс. рублей — на 0,5% больше, чем в мае.

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