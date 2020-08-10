Батуми, Грузия, , 10:44 — REGNUM Разрешение выехать на заработки в Турцию получил 101 житель Грузии. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба минздрава Аджарии.

По данным ведомства, часть из тех, кому разрешили выехать, уже отправились в соседнюю страну. Для получения права на выезд нужно зарегистрироваться на созданной для этого интернет-платформе и загрузить необходимые документы, в том числе нотариально заверенное индивидуальное приглашение на работу от турецкой компании. Период работы должен составлять не менее трех месяцев.

Стоит отметить, что из Аджарии в Турцию в предыдущие года выезжали на сезонные заработки около 10 тыс. человек, но в этом году граница была закрыта из-за пандемии.

Когда власти региона объявили о новых условиях, по которым жителям разрешается выехать за границу, то эксперты отметили, что большинство из них не смогут воспользоваться разрешением. Это вызвано в том числе тем, что многие турецкие фермеры, как сообщалось, ранее нанимали грузинских граждан нелегально.

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