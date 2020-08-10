Ташкент, , 10:37 — REGNUM Объем налоговых поступлений в бюджет Узбекистана по итогам первой половины 2020 года составил 45,9 трлн сумов ($4,49 млрд), что на 17,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Это следует из отчета департамента налогово-таможенной политики и прогнозирования доходов узбекистанского минфина.

За отчетный период доходы государственного бюджета составили 58,2 трлн сумов ($5,7 млрд), что на 14,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Отмечается, что налоговые доходы за шесть месяцев выросли, несмотря на спад во втором квартале.

За счет НДС сформировано 24,6% дохода бюджета, за счет налога на прибыль — 20,3%, налога на доходы физических лиц — 12,5%, налога за пользованием недрами — 13%, акцизного налога — 10%.

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