Горно-Алтайск, , 10:24 — REGNUM Республика Алтай примет участие в программе стимулирования туристических поездок внутри страны. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, программа была открыта Федеральным агентством по туризму.

Согласно условиям, туристы могут претендовать на возвращение части стоимости услуг туроператоров и гостиниц — 5 тыс. за каждые потраченные 25 тыс. рублей. Для участия в программе гражданам необходимо выбрать тур одного из партнёров программы на сайте мирпутешествий.рф.

«Возврат средств займет до пяти дней, полученный кешбэк освобожден от налогов. Программа стартовала с начала августа с возможностью купить туры до конца года», — отметили в правительстве.

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, в рамках программы можно будет как купить пакетные туры, так и заплатить только за проживание, если турист приедет в регион сам.

Напомним, туристический сезон в Горном Алтае стартовал с 3 июля. Впрочем, как сообщало ИА REGNUM, открыться смогли далеко не все предприятия отрасли.

Читайте также:

В Горном Алтае стартовал туристический сезон

Две трети турбаз Горного Алтая не смогли открыться в условиях эпидемии