Геленджик, Краснодарский край, , 10:23 — REGNUM Первый этап монтажа несущих колонн здания нового терминала аэропорта Геленджик завершён на площадке строительства, сообщили ИА REGNUM 10 августа в пресс-службе аэропорта.

Несущие колонны изготовлены из труб диаметром 1220 мм с толщиной стенки 40 мм, конструкции обладают повышенной сейсмоустойчивостью. Всего на различных этапах планируется смонтировать около 1500 тонн металлоконструкций, на данный момент смонтировано более 50 тонн металлоконструкций. На данный момент на площадке строительства также продолжаются работы по устройству гидроизоляции подземной части терминала и устройству фундаментной плиты, ведутся работы по планировке прилегающей территории.

Как уточнил гендиректор ООО «Аэропорт Геленджик» Иван Таранченко, работы по строительству нового терминала ведутся в соответствии с графиком. Новый терминал площадью более 16,7 тыс. кв. м позволит увеличить пропускную способность аэропорта до 900 пассажиров в час — в год аэропорт будет обслуживать более миллиона пассажиров.