Москва, 10 августа 2020, 10:01 — REGNUM Льготная ставка по ипотеке стимулирует развитие строительного рынка, но в перспективе может создать большие проблемы для экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.
В связи с этим, как пояснила Лебединская, слабые низкие стандарты кредитования при благой первоначальной цели могут не сработать, а, наоборот, привести к еще большим проблемам.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, правительство России предпринимает различные меры — удешевление стоимости ипотеки, снижение себестоимости строительства жилья и другие, но все они пока разрозненны и не приносят ощутимого результата.
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