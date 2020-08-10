Москва, , 10:01 — REGNUM Льготная ставка по ипотеке стимулирует развитие строительного рынка, но в перспективе может создать большие проблемы для экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

«Безусловно, льготная ставка стимулирует ипотеку и развитие строительного рынка. Так, например, для Москвы и Московской области снижение ставки на 1% при прочих равных условиях могло привести к росту рынка на 65 млрд рублей. Но большинство моделей было построено до пандемии и не учитывает падения реальных располагаемых доходов населения и переход к сберегательному поведению, — сказала она. — Но подобная коррекция на фоне низкого первоначального взноса в дальнейшем может привести к росту неплатежей. Как показывает практика, чрезмерно закредитованные заемщики либо перестают платить по кредиту, либо сокращают свое потребление, что тоже негативно сказывается на состоянии экономики».

В связи с этим, как пояснила Лебединская, слабые низкие стандарты кредитования при благой первоначальной цели могут не сработать, а, наоборот, привести к еще большим проблемам.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, правительство России предпринимает различные меры — удешевление стоимости ипотеки, снижение себестоимости строительства жилья и другие, но все они пока разрозненны и не приносят ощутимого результата.

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ сокращается и спрос на жилье, и его предложение