Москва, , 09:57 — REGNUM По итогам первого полугодия 2020 года на вторичном рынке легковых машин в Москве было приобретено 102 465 экземпляров авто — на 18% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Больше всего в российской столице за отчетный период было продано новых автомобилей Ford Focus. В общей сложности с января по июнь этого года в Москве было перепродано 2762 таких авто — на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

На втором месте в рейтинге самых перепродаваемых легковушек разместилась Hyundai Solaris. Её московские автолюбители приобрели в количестве 2454 штук (-25%). Замыкает тройку лидеров модель Skoda Octavia с результатом 2324 перепроданных авто. Это на 17% меньше, чем год назад.

Далее по списку идут: Kia Rio (2174 ед.; — 18%) и Toyota Camry (1841 ед; — 11%).

Напомним, по итогам первого полугодия 2020 года автолюбители в Москве приобрели 3468 новых машин Kia Rio, что на 23% меньше, чем год назад.

Читайте также: Названо самое покупаемое авто сегмента SUV в России