Москва, 10 августа 2020, 09:50 — REGNUM На сегодняшний день в России на рынке жилья сложилась непростая ситуация, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Об этом она заявила 10 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз генерального директора «Дом.РФ» Виталия Мутко, по мнению которого средняя ставка по ипотеке в России может опуститься к концу 2020 года до 7,5%.
В связи с этим экономист подчеркнула, что на Московскую и Санкт-Петербургскую агломерации приходится 41,4% строящегося жилья, примерно столько же (35%) приходится на все остальные города с численностью населения менее 500 тыс. человек.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор отдела консультации по недвижимости компании «Эрнст энд Янг» Илья Сухарников заявил, что на российском рынке первичного жилья сформируется беспрецедентный комплекс стимулирующих мер.
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