Москва, , 09:49 — REGNUM В России банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором денежные средства будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя. Об этом РБК сообщила генеральный директор созданной Центробанком Ассоциации «ФинТех» (АФТ) Татьяна Жаркова.

Отмечается, что нововведение коснется оплаты услуг ЖКХ, платежей по кредитам и подписок.

Воспользоваться сервисом смогут не только физические, но и юридические лица, он не будет требовать дополнительного подтверждения перевода.

Данный механизм позволит проводить расчеты напрямую между банками без участия платежных систем, что позволит удешевить такие операции. Подобный механизм используется и в другом проекте Центробанка — системе быстрых платежей.

Как сообщало ИА REGNUM, система быстрых платежей Банка России — это сервис, который позволяет совершать мгновенные денежные переводы по номеру мобильного телефона, независимо от банка отправителя и получателя. Бесплатно можно переводить до 100 тыс. рублей в месяц.

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