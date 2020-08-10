Москва, , 09:39 — REGNUM За первые шесть месяцев 2020 года реализация новых машин А-сегмента (малолитражки) составила 1050 единиц, что на 61% меньше, чем год назад. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Наибольшим спросом в А-сегменте у российских автолюбителей пользовалась южнокорейская модель Kia Picanto. С начала года дилерам в России удалось реализовать 846 таких автомобилей. Таким образом, продажи Picanto с начала года упали на 58%.

На втором месте по реализации среди машин А-сегмента находится модель Ravon R2. Её объем продаж увеличился за год с 5 до 135 экземпляров. Тройку лидеров с результатом продаж 32 авто замыкает модель Smart ForTwo (-94%).

На четвёртом и пятом местах соответственно разместились Fiat 500 (21 ед.) и Smart ForFour (4 ед.).

Напомним, в общей сложности с января по июнь текущего года в России было куплено 589 148 новых легковушек — на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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