Москва, , 09:32 — REGNUM Три участка промышленных зон будут организованы в Москве. Об этом 10 августа сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Промзоны расположены на севере и юго-востоке города. Инвестор вложит 24,6 млрд рублей.

«Проекты комплексного развития территорий позволяют преобразить невостребованные пространства и создать на их месте современную городскую среду», — сказал вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, инвестор вложит 15,7 млрд рублей в редевелопмент двух участков, площадью 8,5 гектара и 4,9 гектара, промзоны в Коровине. Кроме того, будет инвестировано 8,9 млрд рублей в развитие участка площадью 8,4 гектара в Капотне.

По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, на участках появится более 350 тыс. квадратных метров общественных объектов, в их числе бизнес-центры и деловые пространства, торговые площади, объекты общепита.