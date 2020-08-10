Москва, , 09:14 — REGNUM С января по июнь 2020 года самой покупаемой новой моделью у российских корпоративных клиентов стала Lada Largus. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Всего за отчетный период корпоративные закупки составили 5,1 тыс. единиц, что на 15% меньше, чем в январе — июне 2019 года.

На втором месте у корпоративных клиентов немецкая модель Volkswagen Polo. Их было приобретено 4,7 тыс. единиц — на треть меньше, чем в прошлом году. Тройку лидеров замыкает Toyota Camry (3,4 тыс. ед.; —29%).

В пятёрку лидеров также вошли: отечественная модель Lada Granta (3 тыс. ед.; —7%) и корейский автомобиль Kia Rio (2,7 тыс. ед.; —18%).

Напомним, за первое полугодие текущего года корпоративные клиенты в России приобрели 84 тыс. новых легковых машин — на 21% меньше, чем год назад.

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