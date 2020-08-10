Самара, , 09:02 — REGNUM Капсулу времени с обращением к потомкам заложили в Самарской области. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, 9 августа на Последней миле стадиона «Самара Арена» отметили День строителя и День физкультурника. Кроме этого, стартовало строительство футбольного манежа, который будет возводиться в рамках реализации национального проекта «Демография».

Глава Самарской области Дмитрий Азаров вместе с юными спортсменами футбольных школ региона заложил Капсулу времени с обращением к потомкам, в котором выказана надежда на то, что на этом спортивном объекте будут тренироваться будущие звезды мирового футбола.

Отмечается, что футбольный манеж, на котором будут проходить тренировки и спортивные матчи, планируется построить в 2022 году. В этом спортивном объекте предусмотрены трибуны на 500 мест и футбольное поле с искусственным покрытием. Проект также предусматривает строительство в подтрибунном пространстве тренажерного, конференц-залов и другие необходимые помещения.

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