Москва, , 08:53 — REGNUM За первые шесть месяцев 2020 года российские дилеры продали корпоративным клиентам 84 тыс. новых легковушек, что на 21% меньше, чем год назад. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Отмечается, что всего на долю юрлиц за отчетный период пришлось порядка 14% от общего объёма продаж новых автомобилей.

Чаще всего российские компании покупали авто марки Lada. За полгода таких машин юридическими лицами было приобретено в количестве 13,2 тыс. экземпляров, что на 8,5% меньше прошлогоднего уровня продаж.

На втором месте по популярности у юрлиц Toyota — 8 тыс. купленных машин (-17%). Тройку лидеров замыкает немецкий бренд Volkswagen (7,6 тыс. ед.; — 29%).

Четвёртое и пятое места соответственно заняли Kia (7 тыс. ед.; — 26%) и Renault (6,3 тыс. ед.; — 21%).

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в июле нынешнего года в РФ были приобретены 141 924 новые машины (легковых машин и авто сегмента LCV). Это на 6,8% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

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