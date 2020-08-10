Абакан, , 08:38 — REGNUM В столице Хакасии — Абакане — сложилась серьёзная ситуация, касающаяся роста безработицы. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, это одно из последствий текущей эпидемиологической ситуации.

10 августа этот вопрос обсудили на заседании республиканского оперативного штаба.

«Ситуация в Абакане очень сложная, безработица растёт. 4111 человек стоят на учёте, это 4,7% от экономически активного населения города Абакана», — подчеркнула начальник отдела по Абакану Центра занятости населения Елена Турова.

По её словам, несмотря на то, что организации в основном начали работать, граждане, состоящие на учёте, «не изъявляют желания выходить на работу в связи с тем, что пособие, так скажем, в размере заработной платы».

Возобновлено обучение безработных граждан, однако, как отметила Елена Турова, практически никто не хочет на него идти. Обучение ведётся со снятием с учёта, а пособие по безработице гораздо выше, чем стипендия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии по состоянию на 10 августа выявлено 3036 носителей коронавируса.

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