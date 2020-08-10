Самара, , 08:32 — REGNUM По итогам первого полугодия 2020 года в России было реализовано около 13 тыс. машин Lada с коробкой «автомат», что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Таким образом, отечественная марка занимает десятое место по количеству продаж машин с автоматической трансмиссией.

По данным журналистов, с января по июнь нынешнего года больше всего машин с «автоматом» в РФ продала южнокорейская компания Kia. За указанный период таких автомобилей в стране было продано 70,7 тыс. единиц — на 24% меньше, чем в первом полугодии 2019 года.

Второе место в данном рейтинге занимает ещё одна корейская компания — Hyundai с результатом 52 тыс. проданных моделей с «автоматом». Здесь падение продаж составило 23%. Тройку лидеров замыкает японский бренд Toyota (39 тыс. ед.; — 10%).

На четвёртом и пятом местах разместились соответственно Volkswagen (29 тыс. ед.; — 23%) и Skoda (25,7 тыс. ед.; — 3%).

Напомним, по итогам июля нынешнего года в РФ было реализовано 31 709 автомобилей Lada (включая 310 единиц Lada Niva и 529 экземпляров Niva до ее ребрендинга).

Читайте также: В Москве на базе Lada 4×4 создали автодом