Новосибирск, , 08:23 — REGNUM Мэрия города Новосибирска подала банкротный иск к ООО «Многопрофильная клиника». Исковое заявление рассматривается в первой инстанции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Претензии в арбитражный суд региона поступили 7 августа. Сумма требований — 3 082 713 рублей.

По данным ЕГРЮЛ, основным видом деятельности ООО «Многопрофильная клиника» является строительство жилых и нежилых зданий.

Согласно открытым данным, компания участвует в двух рассматриваемых судебных делах: в одном — в качестве ответчика, в другом — в качестве истца.