Новосибирск, 10 августа 2020, 08:23 — REGNUM Мэрия города Новосибирска подала банкротный иск к ООО «Многопрофильная клиника». Исковое заявление рассматривается в первой инстанции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Претензии в арбитражный суд региона поступили 7 августа. Сумма требований — 3 082 713 рублей.
По данным ЕГРЮЛ, основным видом деятельности ООО «Многопрофильная клиника» является строительство жилых и нежилых зданий.
Согласно открытым данным, компания участвует в двух рассматриваемых судебных делах: в одном — в качестве ответчика, в другом — в качестве истца.