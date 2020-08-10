Астрахань, , 08:15 — REGNUM Компания, аффилированная с «Роснано», объявила открытый запрос котировок для строительства и пусконаладки сразу пяти ветряных электростанций в Астраханской области. В задачи исполнителя также входит рекультивация земель после завершения работ. Тендер пройдёт 16 сентября 2020 года, его начальная цена — более 5,7 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Заказчиком выступает ООО «Ветропарки ФРВ». Начальная цена лота — 5 799 750 000 рублей.

Победитель должен будет выполнить полный комплекс «строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ», включая материалы и оборудование по проектам ветряных электростанций «Черноярская», «Холмская», «Старицкая», «Излучная», «Манланская». Их планируется реализовать в Астраханской области.

По данным ЕГРЮЛ, заказчик учреждён в Москве в июне 2005 года. Уставный капитал — 226,384 млн рублей, директор с апреля 2019 года — Алексей Матвеев. Владелец фирмы — ООО «Управляющая компания «Ветроэнергетика», где 50% доли принадлежат ООО «Управляющая компания «Роснано», а оставшаяся часть — ПАО «Фортум».

Напомним, в апреле 2020 года стало известно, что уже в четвёртом квартале 2021 года фонд развития ветроэнергетики запустит в Астраханской области ветропарк мощностью 176 МВт. Общий объём планируемых инвестиций в астраханский проект заявлялся на уровне 12 млрд рублей.