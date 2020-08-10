Москва, , 08:17 — REGNUM По итогам первого полугодия 2020 года самым покупаемым новым пикапом у российских автолюбителей стал УАЗ «Пикап». Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Пикап Ульяновского автозавода за отчётный период разошелся тиражом в 1135 экземпляров, что на 25% меньше, чем в январе-июне 2019 года.

На втором месте по популярности в России японский пикап Toyota Hilux. Это авто дилерам удалось продать в количестве 1102 единиц. Здесь падение продаж составило 16%. На третьем месте разместилась модель Mitsubishi L200 с приростом продаж равным 23%.

По данным агентства, на три эти автомобиля приходится около 80% всех купленных новых пикапов в России. В общей сложности за полгода российские автолюбители купили 4,2 тыс. новых пикапов — на 7% меньше, чем за шесть месяцев прошлого года.

Напомним, в США по итогам шести месяцев текущего года в сегменте среднеразмерных пикапов больше всего было продано моделей Toyota Tacoma — 104 698 экземпляров.

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